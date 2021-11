Come ti salvo il pianeta: al Masini uno spettacolo per parlare di cambiamenti climatici e sprechi | VIDEO

“Come ti salvo il pianeta”, uno spettacolo per parlare di sostenibilità ambientale, lotta allo spreco e fame nel mondo. Appuntamento al Teatro Masini di Faenza sabato 13 novembre. Sul palco Mara Moschini e Marco Cortesi del Teatro Civile di Forlì, che racconteranno le testimonianze raccolte in un viaggio di oltre due mesi fra cambiamenti climatici e sprechi, testimonianze in parte già affrontate nella serie televisiva Green Storytellers. Lo spettacolo è presentato dall’Azione Cattolica di Faenza e da una serie di associazioni e realtà della sfera ambientalista e della sfera cattolica della città.