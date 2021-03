Coronavirus: si potenzia la campagna vaccinale a Faenza

Nei prossimi giorni la campagna vaccinale nel territorio faentino subirà una decisa accelerazione grazie alle nuovi dosi di vaccino arrivate dall’Ausl Romagna. Già dal prossimo weekend i medici di medicina generale inizieranno a completare il vaccino al personale scolastico. Contrariamente a prima, si potrà vaccinare anche quei lavoratori della scuola che però non rientravano fra il personale scolastico, come gli addetti alle mense.

Per la prossima settimana, invece, in fiera, per tutti gli aventi diritto alla vaccinazione, sono già 250 le prenotazioni fissate nell’arco di quattro giorni. Si vaccinerà anche il giorno di Pasqua. L’aumento delle giornate della campagna vaccinale interesserà anche Castel Bolognese, mentre a Casola Valsenio si continuerà a vaccinare, ma unicamente le persone che potranno ricevere il vaccino AstraZeneca.

Sempre i medici di medicina generale inizieranno a vaccinare i caregiver, coloro che si occupano dei pazienti fragili.

Il potenziamento della campagna interesserà anche le squadre dedicate alle vaccinazioni domiciliari che potranno così aggiungere ulteriori appuntamenti rispetto a quelli già fissati. Nel frattempo nelle imprese regionali si sta verificando la possibilità di vaccinare sui luoghi di lavoro.