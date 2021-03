Dalla Sala Dantesca della Biblioteca Classense, durante tutta la giornata di oggi in occasione del Dantedì si susseguiranno diversi appuntamenti in streaming per omaggiare Dante e la sua opera. In particolare, come spiega la presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense, Patrizia Ravagli, saranno coinvolti nelle celebrazioni gli studenti e le scuole della città che hanno preso parte a progetti e iniziative sulla figura di Dante Alighieri.