Nuovo colpo ad uno sportello bancomat. Questa volta è toccato a Cervia, alla filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna in viale Matteotti, sede centrale della banca nella città di mare, dove i ladri hanno colpito intorno alle 4 di mattino. Di una decina di migliaia di euro la prima stima del bottino. Un furto altamente coordinato: prima di entrare in azione, la banda ha oscurato le telecamere, poi i ladri hanno fatto saltare lo sportello bancomat, verosimilmente con acetilene, quindi hanno sfondato una vetrata laterale per entrare negli uffici e rubare altre banconote. L’allarme è ovviamente entrato in funzione, ma, all’arrivo dei Carabinieri, i ladri si erano già allontanati.