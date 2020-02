Sfregiato nella notte con una svastica e una scritta offensiva il complesso monumentale Omaggio alla Resistenza situato all’incrocio fra via Nullo Baldini, via Piave e via Mura di Porta Gaza a Ravenna. Il monumento è stato eretto in ricordo dell’efferato Eccidio del Ponte degli Allocchi, in seguito denominato Ponte dei Martiri. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.