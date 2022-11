Coding e robotica educativa per la scuola nel nuovo appuntamento con la Palestra della Scienza.

Sabato 3 dicembre, in via del tutto eccezionale, l’incontro per la rassegna “Sabato con noi alla Palestra della Scienza” si terrà nelle aule degli ex Salesiani, all’interno dell’evento “After – Digital Days”. L’incontro con la Palestra della Scienza è previsto per le 16.30, ingresso libero, ma necessaria la prenotazione al sito dedicato di “After DIGITAL DAYS”, nel settore dell’evento, o al 3392245684.

L’incontro, dal titolo “Coding e robotica educativa per la scuola e non solo…” è a cura di Fabiana Dalmonte, Tiziana Franzoni e Luciano Piazza.

“Alla base della robotica educativa sta il legame tra gioco e apprendimento, il gioco come motore della curiosità e della scoperta per suscitare nei ragazzi interesse e coinvolgerli attivamente nei processi di apprendimento.

Questo laboratorio esperienziale permette ai bambini e ai ragazzi di familiarizzare con il mondo del coding e della robotica grazie alla sperimentazione e al gioco.

Si tratta di un’attività STEM rivolta alla risoluzione di un compito autentico attraverso la programmazione di robot educativi: Pro Bot e Sphero Bolt”