Arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia manfreda un 38enne algerino, senza fissa dimora, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il 38enne, già con precedenti specifici, è stato fermato dai militari dell’Arma per un normale controllo quando è stato trovato in possesso di 500 euro in contanti, che ha dichiarato di aver ricevuti da sua sorella e di averli al seguito per andare a fare un po’ di spesa. I militari dell’Arma hanno notato anche che il soggetto, nel fare rientro all’abitazione dove alloggiava, si è soffermato davanti alla buchetta delle lettere ove sono stati rinvenuti 20 involucri di cocaina, circostanza confermata dallo stesso arrestato. Il 38enne ha però dichiarato che gli involucri sarebbero stati posizionati da altre persone al solo scopo di fargli un dispetto. Tuttavia gli elementi prodotti dai militari hanno convinto l’accusa a convalidare l’arresto stante anche la flagranza di reato, trattandosi di una condotta continuata da parte dell’imputato. Il 38enne ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della Compagnia in attesa della direttissima. Il pm, Dottoressa Cristina D’Aniello, ha chiesto la convalida dell’arresto e il Gip, Dottoressa Antonella Guidomei, lo ha convalidato e ha chiesto l’applicazione della misura del divieto di dimora nel Comune di Faenza.