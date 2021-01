Si mantiene alta l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Massa Lombarda per l’edilizia scolastica. Il Comune di Massa Lombarda ha infatti ottenuto 14mila euro di contributi ministeriali per migliorare ulteriormente la sicurezza degli edifici scolastici. Per individuare gli interventi mirati da svolgere negli istituti massesi, l’Ufficio tecnico del Comune ha svolto alcune verifiche nelle scuole elementari “Quadri” di Massa Lombarda e nelle medie “Salvo D’Acquisto”, a completamento delle verifiche già avvenute nella scuola di Fruges.

Le continue verifiche effettuate dall’Ufficio tecnico hanno permesso di individuare alcuni interventi localizzati da svolgere nelle scuole “Luigi Quadri” durante le vacanze pasquali per un’ulteriore messa in sicurezza dell’istituto con un investimento totale che supera i 40mila euro.

“Gli interventi riguarderanno le zone perimetrali di aree già individuate – spiega il sindaco Daniele Bassi -, continuando un percorso già avviato da tempo che ci porta ad alzare sempre più i livelli di sicurezza e di qualità del patrimonio pubblico, in particolare di quello scolastico. Un lavoro di estremo impegno da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Ufficio tecnico, che dimostra sempre la massima attenzione nell’intercettare contributi e finanziamenti per la sicurezza delle strutture pubbliche”.