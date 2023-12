Il Laboratorio per l’Innovazione e la Sostenibilità, realizzato dalla CNA di Ravenna in collaborazione con CNA Innovazione, si terràmartedì 5 dicembre 2023, alle ore 17.30 presso la Sala Bedeschi della sede territoriale della CNA di Ravenna in viale Randi 90.

Il Laboratorio per l’Innovazione e la Sostenibilità è nato per condividere e valorizzare le azionidi risk management messe in campo dalle imprese per la business continuity e premiare le aziende che hanno messo al centro della propria strategia di sviluppo l’innovazione tecnologica in ottica 4.0 e/o un approccio sistemico alla sostenibilità, definite dalla Commissione Europea come le principali leve, appunto, per uno sviluppo sostenibile e orientato al futuro.

Le imprese aderenti al progetto hanno effettuato unassessment volto ad indagare diverse dimensioni di impresa con focus sulla propensione all’innovazione e sulle politiche attivate in ambito sostenibilità, completata dall’analisi economico-finanziaria e patrimoniale. La solidità d’impresa, infatti, è la condizione necessaria e imprescindibile alla continuità della stessa.

Le imprese che si sono distinte per i risultati ottenuti saranno premiate nel corso dell’evento.

Dopo l’introduzione diOmar Montanari, Presidente CNA Industria Ravenna, e i saluti di Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna, e diGiorgio Guberti, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, arricchirà la serata l’intervento diMichela Milano dal titolo “Applicazioni industriali dell’Intelligenza Artificiale: opportunità e rischi”. Michela Milano èprofessoressa ordinaria presso l’Università di Bologna, direttrice del Centro Interdipartimentale suHuman-Centered Artificial Intelligence e tra le massime esperte di AI in campo internazionale.Le conclusioni saranno affidate a Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna.

Seguirà la cerimonia di premiazione delle imprese, condotta daMonia Morandi, Responsabile di CNA Industria e Innovazione Ravenna.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita,