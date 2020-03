La Giunta Esecutiva di Confartigianato della Provincia di Ravenna, riunitasi in data 24 marzo 2020, tenuto conto degli effetti negativi che l’epidemia legata al coronavirus sta provocando nel sistema economico, ha deciso di prorogare il temine per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, dal 13 marzo al 30 giugno 2020.

Pertanto, coloro che hanno già pagato la tessera associativa tramite delega bancaria e che vogliono usufruire della proroga, devono chiedere al proprio istituto di credito, la revoca del pagamento.

Coloro che hanno pagato recandosi allo sportello degli uffici Confartigianato o tramite bonifico, e che intendono usufruire della proroga, potranno chiedere ai nostri uffici il rimborso che verrà effettuato tramite bonifico.