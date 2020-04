In attesa di vedere risolta l’emergenza Covid-19 il mondo dello sport cerca di inventarsi i modi più disparati per aiutare le giornate a scorrere il più rapidamente possibile. Tra tutti, la vela è forse lo sport che meglio di tutti ha saputo riadattarsi grazie alla piattaforma gestita dai francesi di Virtual Regatta, sulla quale è possibile organizzare regate particolarmente competitive, sfidando tanto velisti virtuali provenienti da ogni angolo del mondo, quanto gli amici con i quali si è soliti condividere la birra del post regata.

Una tendenza abbracciata anche dal Circolo Velico Ravennate che, nel corso del week end entrante, organizza il primo evento di vela virtuale della sua storia: la CVR Virtual Race. Le regate, articolate su tre giorni, sono in programma sabato, domenica e lunedì. I primi due giorni varranno come qualificazioni mentre il giorno di Pasquetta vedrà i venti timonieri migliori darsi battaglia nell’ambito della finalissima.

A oggi gli iscritti sono circa centotrenta, una risposta che soddisfa i consigliere del sodalizio bizantino Jacopo Pasini e Carlo Mazzini: “Siamo molto contenti di come soci, atleti e appassionati hanno raccolto l’invito a partecipare a questo evento che abbiamo creato al fine di tenere unita la nostra comunità: al momento siamo poco meno di cento iscritti, ma sono sicuro che quanto prima supereremo questa importante soglia. Mi preme poi sottolineare che non si tratta di un banale videogame: nel corso degli anni i ragazzi di Virtual Regatta hanno fatto cose egregie, rendendo la piattaforma molto affidabile al punto di vista tecnico-tattico e quando sei impegnato tra le boe ritrovi molte delle dinamiche proprie delle regate vere. Imporsi non è mai cosa semplice”.

Per iscriversi basta contattare il Circolo Velico Ravennate tramite Facebook o sito internet.