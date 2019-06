Grande partecipazione al Torneo Open combined – Trofeo Ottica Dieci Decimi Lugo. Sono infatti 120, di cui 40 di Seconda categoria, gli iscritti al torneo di tennis maschile e femminile ospitato fino al 16 giugno dal Circolo Tennis Bagnacavallo.

I big del circolo di Bagnacavallo entreranno in gara a partire dalla prossima settimana con Mattia Bandini e Mauro Foggia per il maschile, mentre nel femminile c’è grande attesa per le atlete Veronica Valgimigli e Martina Balducci. In gara ci sarà probabilmente anche il forte italo-argentino Luciano Darderi Jr, tra i migliori italiani classe 2002.

Il montepremi del torneo è di mille euro. Il Circolo Tennis Bagnacavallo si trova in via della Repubblica 7/A.