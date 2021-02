Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina ripropone per il mese di febbraio una serie di incontri gratuiti e completamente online per i genitori, durante i quali tanti esperti del settore dell’infanzia offriranno le proprie competenze per aiutare le famiglie nonostante l’impossibilità di effettuare degli incontri in presenza.

Il primo incontro si terrà sabato 6 febbraio nel primo pomeriggio, insieme alla psicologa Valentina Bellotti incentrato sul tema della comunicazione e delle relazioni in famiglia.

Il 10 di febbraio già un nuovo incontro, una conferenza dedicata ai genitori di bambini dai 3 ai 10 anni che in questo periodo di pandemia si trovano ad affrontare nuove esigenze e a gestire nuove emozioni. La conferenza sarà condotta dallo psicologo e psicoterapeuta, il dottor Stefano Albertini.

Mercoledì 17 febbraio, un appuntamento speciale dedicato al primo anno di vita dei bambini, condotto dalla pediatra la dott.ssa Tonini, con uno sguardo speciale all’alimentazione.

Giovedì 25 i Servizi per l’Infanzia dell’Unione offrono un appuntamento dedicato ai futuri papà e mamme che si preparano all’arrivo di un bambino, mentre sabato 27 febbraio si terrà un incontro per informarsi sulla prevenzione degli incidenti domestici insieme alla pediatra la dott.ssa Fiumana.

Tutti gli incontri si svolgeranno online e per le iscrizioni è necessario mandare una mail a informafamiglie@romagnafaentina.it o contattare il 0546 691873.

Segue il calendario degli incontri per il mese di febbraio:

LA CRESCITA IN PILLOLE (0-36 MESI)

“Comunicazione e relazioni in famiglia”

Sabato 6 febbraio – ore 14.30

Con la Dott.ssa Bellotti (Psicologa)

“A casa…al sicuro! Indicazioni pratiche di prevenzione degli incidenti domestici”

Sabato 27 febbraio – ore 14.30

Con la Dott.ssa Fiumana (Pediatra)

SPECIALE PRIMO ANNO DI VITA (0-12 MESI)

“Dal latte alla pappa! Indicazioni alimentari per il bambino e la sua famiglia”

Mercoledì 17 febbraio – ore 10.00

Con la Dott.ssa Tonini (Pediatra)

CONFERENZA ONLINE PER GENITORI (3-10 ANNI)

“Rabbia, incertezza e nuove scoperte nella fatica quotidiana della pandemia”

Riflessioni sulla gestione dei più piccoli in questo tempo familiare

Mercoledì 10 febbraio – ore 18.30

Condotta dal Dott. Stefano Albertini (Psicologo e Psicoterapeuta)

DIVENTARE GENITORI

“Un bebè in arrivo”

Giovedì 25 febbraio alle ore 17.00

I Servizi per l’infanzia dell’Unione della Romagna Faentina con Coord. Pedagogico Servizi per l’Infanzia e Pedagogista del Centro per le Famiglie

IN COLLABORAZIONE CON IL GAAF (GRUPPO ALLATTANDO A FAENZA)

Il cerchio delle mamme online

Sabato 20 febbraio – ore 16.00

Per iscrizioni: allattandoafaenza@gmail.com