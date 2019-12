L’Associazione “Fiori d’Acciaio” organizza anche quest’anno la vendita di panettoni e pandori con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto del casco Paxman da donare al reparto di Oncologia dell’ospedale di Faenza. Il Paxman è un particolare dispositivo che aiuta le pazienti in chemioterapia a non perdere i capelli durante il trattamento.

“Contando sulla grande sensibilità dimostrata fino ad oggi nei confronti delle nostre iniziative, vi aspettiamo numerosi presso il negozio allestito a Faenza in Via Pistocchi n.7” l’appello della presidente di Fiori d’Acciaio Patrizia Ruggeri

Gli orari: