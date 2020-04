Ancora una donna ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo il terzo incidente in due giorni nel territorio ravennate. Si tratta di una 44enne di origini moldave, falciata da un’auto mentre si stava recando in bicicletta al lavoro in un’abitazione. La donna è stata investita intorno alle 16 da una Peugeot 208 guidata da un 55enne. L’incidente è avvenuto in via Tagliata, a Piangipane.