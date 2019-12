Bagnara: Dramma nella notte, finisce fuori strada muore 22enne.

Drammatico incidente a Bagnara in via Pilastrino in prossimità della ditta Erreti 32, un ragazzo di Solarolo A.P. di 22 enne è stato trovato morto sbalzato fuori dalla propria auto una Fiat Panda che era uscita fuoristrada poco dopo una semi curva. Ad accorgersi dell’accaduto un passante che questa mattina alle 7,40 circa ha notato il corpo inerme del ragazzo ed ha chiamato i soccorsi.

Gli uomini del 118 intervenuti hanno purtroppo solo constatar la morte del ragazzo. Il 22enne che abita a pochi metri dall’incidente si presume sia uscito di strada verso le tre di questa mattina. Intervenuti con due pattuglie la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilevi e la dinamica, ed il Sindaco di Bagnara, la famiglia del ragazzo è conosciuta è la notizia della morte di A.P. ha provocato grande commozione e sconforto a tutto il paese.