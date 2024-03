La coalizione Assisi Pace Giusta organizza per sabato 9 marzo una manifestazione nazionale per la pace a Roma. L’inizio del corteo nella capitale è previsto in piazza della Repubblica alle 12,45 con arrivo ai Fori Imperiali e conclusione alle 17,30. Dal territorio provinciale sono previste diverse partenze dei pullman: da Ravenna (piazzale Cinemacity) alle 6,45, da Bagnacavallo (dalla rotonda dell’autostrada) alle 6,45, da Faenza (piazzale Iemca) alle 6,45 e da Lugo (angolo piazza XIII Giugno via Foro Boario) alle 6,30. Prenotazioni e info 0544 244280, 0546 699611, 0545 913011 ( info-ravenna@er.cgil.it ).

La manifestazione giunge dopo la giornata nazionale del 24 febbraio, convocata dalle coalizioni di AssisiPaceGiusta e Europe for Peace, che ha visto più di 120 città e decine di migliaia di cittadine e cittadini mobilitarsi. Il 9 marzo si scenderà in piazza per: difendere il diritto e la libertà di manifestare, per il cessate il fuoco, impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberazione di ostaggi e prigionieri, fine dell’occupazione e riconoscimento dello stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu, conferenza internazionale per la pace e la giustizia in Medio Oriente.

A coalizione Assisi Pace Giusta è formata da: Rete Italiana Pace e Disarmo, Cgil, Acli, Anpi, Arci, Altromercato, Archivio Disarmo, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Ali (Associazione delle Autonomie Locali Italiane), Associazione per la Pace, AssoPacePalestina, Casa per la Pace

Modena, Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale , Centro Studi Sereno Regis, CIPAX Centro Interconfessionale per la Pace, Cnca, Emmaus Italia Ets, Emergency, Fondazione Finanza Etica, Fondazione La Pira, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione PerugiAssisi, Glam Mir, Movimento Nonviolento, O.P.A.L., Pax Christi, Percorsi di

Pace, Il Portico della Pace, Legambiente, Libera, Nexus, Rete degli Studenti Medi, Sbilanciamoci, Unione degli Universitari.