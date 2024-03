Statale Adriatica Cervia ore 8.00 alla’altezza del distributore GEP, scontro tra tre veicoli, una Mercedes, una Volkswagen ed un furgoncino Reanult, il bilancio è di tre feriti fortunatamente non gravi tutti trasportati in ambulanza all’Ospedale Bufalini di Cesena, ma viste le condizioni dei mezzi potevano avere conseguenze più tragiche. Da una prima ricostruzione da parte della Polizia Stradale sembra che l’uscita dal distributore di un veicolo abbia coinvolto gli altri due autoveicoli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco oltre al personale del 118. Il traffico ovviamente è andato in tilt per la chiusura di una carreggiata.