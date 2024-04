Martedì 23 aprile 2024 si terrà l’inaugurazione della biblioteca scolastica dell’istituto Morigia, via Marconi 6, a Ravenna e , a seguire, un ricco calendario di iniziative aperte al pubblico.

L’evento è aperto a tutti e si svolgerà secondo il seguente programma:

-ore 14.00 inaugurazione della biblioteca con saluto delle Autorità presenti, del Dirigente scolastico , dell’architetto Fabrizio Fontana, della referente alla biblioteca e degli studenti;

-ore 14.30-17.00 buffet letterario e fotografico (ndr.si tratta di cibo per la mente, non di alimenti veri e propri)

-ore 15-16.00 in aula magna incontro l’autrice Linda Traversi intervistata Nicoletta Bacco e Valentina Conti

-ore 15-16.00 Laboratorio di Storytelling tenuto dal prof. Di Meo

-ore 15-16.00 giochi di società con il prof. Farina

-ore 14.30 .17.00 window art and post-it art con gli studenti

-ore 16-17 Gruppo di lettura Myteca Morigia con inizio della condivisione del libro Pomodori verdi fritti alla fermata del treno

-ore 14.30-17.00 baby club a cura degli studenti

Inoltre, dalle 14.30 alle 17.00, si potranno “acquistare” i segnalibri creati dalla 5°A GRAFICA. Il ricavato sarà dedicato a rifornire la biblioteca di libri, giochi di società e materiale vario.

La docente referente, prof.ssa Livia Santini, ci racconta che si tratta di una biblioteca diffusa che si avvale degli spazi già presenti nella scuola come atrio, corridoi e zona bar e che il progetto è stato donato alla scuola dall’architetto Fabrizio Fontana. L’ambiente accogliente e colorato, mette in risalto la libertà di approccio ai testi presenti, trovandosi in zone di passaggio e normalmente utilizzate dagli studenti per sostare e incontrarsi durante gli intervalli. In questo modo, la biblioteca funge da cerniera fra l’ingresso della scuola e il giardino interno, giusta cornice per una eventuale valorizzazione futura.