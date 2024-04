Grazie alla ormai collaudata collaborazione con l’Associazione L’Olmo Masiera, che quest’anno si è trasformata in un vero e proprio tandem, e il Patrocinio del Comune di Bagnacavallo riparte la Festa dell’ANPI 2024 al Parco del Senio a Masiera di Bagnacavallo dal 24 al 28 aprile.

Gli organizzatori, i volontari, i tanti ospiti anche da altre regioni, i musicisti, le band, i cantanti, i gruppi definiscono il Parco di Masiera la loro “casa”.

“Il Parco e la sua festa sono casa, perché a prescindere dalle storie e dai percorsi di vita di ciascuno ti fa sentire accolto, in famiglia: basta essere antifascisti e riconoscersi nei valori della nostra Costituzione.

Stare assieme, animare e progettare coinvolgimenti ed eventi, ognuno con il proprio apporto e le proprie capacità, aiuta a superare la diffidenza e la paura, contribuisce alla conoscenza e all’ascolto dell’altro diverso da noi; perché, non dobbiamo mai dimenticarlo, ‘Può capitare a chiunque ciò che può capitare a qualcuno’, come recita il titolo dell’album di Clavdio, cantautore romano, che sarà ospite al Parco mercoledì 24 aprile alle 18.30.” Risponde Davide Tazzari Presidente dell’Associazione L’Olmo di Masiera.

“La Festa dell’ANPI al Parco è casa perché poco importa il colore politico o la fede religiosa, se sei giovane o anziano, se sei carcerato o in una comunità di recupero dalle dipendenze, se hai un disagio psichico o sei diversamente abile; al Parco di Masiera, come in una grande famiglia, puoi trovare legittimamente spazio perché, alla fine, la libertà altro non è che solidarietà e condivisione. Crediamo fortemente nella difesa dei “legami sociali”, che oggi rappresenta il nuovo antifascismo e dà voce a forme diverse di resistenza che, ciascuno nel suo piccolo, conduce per trovare un posto in questa società” rincalza Valentina Giunta Presidente dell’Anpi di Bagnacavallo.

“L’antifascismo oggi è anche questo; in netta contrapposizione al contesto politico arrogante e prepotente, rispondiamo con una Festa che non è solo memoria della Liberazione, celebrazione e difesa della Costituzione che da quell’evento è stata scritta, ma inclusione vera, gentilezza, ascolto, solidarietà.

Ci piace accogliere, coinvolgere, imparare insieme, accompagnare, anche attraverso la musica, una miscela di generazioni che possano dialogare tra loro e, fianco a fianco, costruire sì la festa e cucinare insieme, ma anche cantare, bere, mangiare, ridere, discutere in uno scambio costante, che può salvare dalla solitudine e dall’emarginazione, perché tra le mille sfaccettature della libertà, ci sono anche le sconfitte, le felicità, il coraggio, le fatiche e l’umanità: tutto vale la pena di essere raccontato e ascoltato! Così si fa anche memoria e quest’anno ricorderemo anche Sergio Staino e Giuliano Montaldo con due mostre dedicate”.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 389-0003321, mail bagnacavalloanpi@gmail.com, oppure consultare la pagina Facebook «Anpi Bagnacavallo»