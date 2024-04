“I fatti che seguono creeranno disagi e sicuramente problemi su un’area adibita da anni a ritrovo di famiglie e bambini. L’area in questione è il Parco Teodorico.

Abbiamo appreso infatti che il 1° maggio è in programma un evento che porterà al Parco Teodorico circa 500 cani con relativi proprietari. Si tratta della esposizione nazionale canina che per la prima volta il “Gruppo Cinofilo Ravennate” porta in questo ambiente.

La manifestazione è la stessa organizzata per il 25 aprile ai giardini pubblici presso la Loggetta Lombardesca fino al 2010, poi svoltasi al Pala De André dal 2011. Va detto che Ravenna è stata quasi sempre protagonista di questi eventi, con la parentesi di alcuni anni a Cesena.

Quello che quest’anno troviamo incomprensibile è la scelta della location visto che l’area del Parco Teodorico è vietata ai cani, cioè nessun cittadino ravennate può recarsi al parco Teodorico col proprio amico a quattro zampe mentre un evento con 500 cani viene autorizzato. Si tratta peraltro di un’area attenzionata da anni per la presenza di animali particolari e di aree dedicate a bambini e famiglie che rendono quasi “inevitabile” il divieto di far entrare cani. Peraltro non si può non tenere conto del fatto che l’evento per il numero elevato di espositori porterà complicazioni alle aree di parcheggio per non parlare della scarsità di servizi presente, a partire da quelli igienici. Proprio ora che il Pala De Andrè è in gestione diretta del Comune non riusciamo a comprendere perché il Comune nel dare il proprio patrocinio all’iniziativa non abbia posto il problema del precedente che sta creando portando inevitabili problemi a un parco che non lo merita.

Sarebbe interessante capire se il Comune dunque concederà una deroga a due norme da esso stesso emanate ovvero l’art. 16 delle norme di comportamento delle aree gioco e il comma 17.1 del Regolamento comunale del Verde laddove è chiaramente evidenziato il relativo divieto dell’ingresso ai cani.

Ancora una volta ci appelliamo al buonsenso, chiediamo di rivedere il programma dell’evento e creare condizioni nuove in un sito diverso che possa garantire meno disagi e più sicurezza.”

Nicola Tritto

Segretario Comunale Forza Italia Ravenna