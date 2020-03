“Il 13 marzo demmo notizia, non altrimenti pubblicizzata ai cittadini, che dal giorno precedente Poste Italiane aveva chiuso, nel comune di Ravenna, a tempo indeterminato, 14 uffici postali su 23 (in realtà abbiamo poi verificato che sono stati addirittura 18 su 27). Lamentammo non il provvedimento in sé, giustificato dalle ristrettezze imposte dal coronavirus, quanto la distribuzione delle 9 sedi rimaste aperte, che tagliava fuori soprattutto le aree territoriali della Darsena (con Porto Fuori) e del forese” dichiara Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.

“Ci chiedemmo come si sarebbe potuto garantire alla popolazione una serie di servizi vitali, tra cui i trattamenti pensionistici, le pensioni e gli assegni sociali, le indennità d’invalidità e di accompagnamento, le rendite vitalizie, le prestazioni assistenziali. Lamentammo in seguito, per esempio, che la decisione di ridurre a giorni alterni e solo al mattino, a partire dal 23 marzo, l’apertura dei 9 uffici rimasti è stata introdotta senza preavvisare la cittadinanza. Chiedemmo che si provvedesse per il futuro, consigliando di farlo attraverso l’ufficio stampa del Comune” continua Alvaro Ancisi.

“Oggi riconosciamo volentieri che i nostri appelli hanno avuto alcuni riscontri positivi. Infatti:

mercoledì 25 marzo Poste Italiane ha diffuso dettagliatamente, tramite l’ufficio stampa del Comune, tutte le informazioni utili per ritirare le pensioni del mese d’aprile a partire da iero 25 maggio, con possibilità di ricevere dal numero verde 800-003322 ogni ulteriore chiarimento, in particolare circa la sede a cui rivolgersi in caso di richiesta del denaro contante; ma con l’occasione si è anche appresa la buona notizia secondo cui 9 dei 18 uffici chiusi, fino a prima a tempo indeterminato, sarebbero invece stati riaperti da ieri fino a sabato (Savarna anche lunedì 30), proprio per la consegna delle pensioni: gli interessati sono stati scaglionati nelle tre giornate secondo le lettere iniziali del proprio cognome opportunamente indicate” spiega Ancisi.

“Si può fare di meglio, tenendo presente che sono in massima parte le persone anziane, magari con patologie, poco o niente tecnologizzate, a ritirare la pensione in contante. Se le cose si dovessero prolungare oltre il mese di aprile, bisognerebbe valutare le seguenti criticità, ampiamente superabili.