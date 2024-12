“La Fp Cgil di Ravenna ha ottenuto un’ottima affermazione nelle elezioni, che si sono tenute lo scorso 3 e 4 dicembre, per il rinnovo della Rsu nel settore dell’igiene ambientale in provincia di Ravenna.

Le liste presentate dalla Fp Cgil hanno riscosso ovunque un successo che ha portato all’elezione del 77% dei delegati FP CGIL con punte del 100% dei consensi, tre rappresentanti su 3 rispettivamente in Formula Ambiente, in Colas e Valentini.

Sono inoltre stati eletti due rappresentanti in Copura, in Hera Spa e in Hera Ambiente. Un rappresentante in Ecotresh.

Anche per quanto riguarda gli Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) i candidati della Fp Cgil sono risultati i più votati. Ne sono stati eletti ben quattro su un totale di sei posti a disposizione.

La Fp Cgil di Ravenna saluta con grande soddisfazione questi risultati che premiano l’impegno sul campo di tutti i e le delegati, iscritti/e e candidati/e, e i/le funzionari/e del sindacato di categoria e ringrazia tutte e tutti coloro che in questi mesi si sono messi a disposizione, dagli scrutatori alle commissioni elettorali, affinché i lavoratori e le lavoratrici potessero svolgere il loro diritto di voto e di democrazia.

Un particolare ringraziamento a Luca Savini funzionario FP CGIL, che ha saputo dare continuità al grandissimo lavoro iniziato da Maria Antonietta Cirillo, sicuri che sarebbe stata orgogliosa del risultato raggiunto.

Gli e le eletti/e saranno a breve impegnati ad affrontare impegni importanti, tra cui la contrattazione integrativa e il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Un risultato quello di FP CGIL, non solo nel territorio di Ravenna, ma in Tutta l’Emilia Romagna, che conferma la Funzione Pubblica Cgil, primo sindacato nel Comparto dell’Igiene ambientale in Emilia Romagna, con una partecipazione al voto altissima.”