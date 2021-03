Dall’Enciclica Fratelli tutti attraversando volti, sguardi e storie per una più sempre possibile comunità del noi al tempo del Covid. Sabato 6 marzo 2021 si terrà in modalità online il seminario formativo “Cerco i miei fratelli”, proposto dal Coordinamento regionale sull’immigrazione delle Caritas dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con gli altri uffici regionali, per una pastorale integrata e comune.

Il webinar sarà occasione per condividere e riflettere su esperienze di accoglienza, vicinanza e prossimità in contesti urbani con tratti pastorali, sociologici e antropologici che caratterizzano la nostra società anche in questo tempo difficile. Ad aprire i lavori alle 9.30 sarà la Lectio di don Mirko Santandrea, responsabile dell’ufficio regionale Missio. A seguire interverranno il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Ceer, il prof. Mauro Magatti, sociologo ed economista, la prof.ssa Chiara Giaccardi, dell’università Cattolica.

Alle 11.30 le testimonianze ed esperienze dal territorio a cura di don Andrea Caniato, delegato regionale Caritas Emilia-Romagna. A moderare l’incontro Valerio Corghi, referente coordinamento regionale Immigrazione Caritas dell’Emilia-Romagna.