“Com’eri vestita ?”. Una mostra per raccontare la violenza sessuale

Com’eri vestita ? Mostra alla Galleria della Molinella di Faenza organizzata da SOS Donna. Una domanda ricorrente nei confronti delle donne che subiscono violenza. Una sorta di seconda violenza per le vittime. Gli abiti in mostra sono stati tutti scelti in base ai racconti delle donne accolte nel corso degli anni dal Centro antiviolenza Cerchi d’acqua di Milano, ideatore dell’esposizione itinerante. Al centro della galleria una panchina rossa sulla quale sono stati raggruppati i racconti dove le vittime sono stati dei minori. Partner del progetto anche l’Ausl Romagna, impegnata nella settimana dedicata alla prevenzione e alla cura femminile