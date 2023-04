Alessandra Fiorini è la nuova assessora della giunta del Comune di Lugo. Il sindaco Davide Ranalli le ha assegnato le deleghe a Associazionismo, Volontariato, Promozione territoriale e urbana dopo le dimissioni di Pasquale Montalti e la nomina a nuovo vicesindaco di Luigi Pezzi.

Il sindaco ha anche compiuto una redistribuzione delle deleghe attribuendosi quella allo Sport, nella quale sarà coadiuvato dal consigliere comunale Ivan Rossi, persona ritenuta di grande conoscenza dello sport lughese. Al vicesindaco Pezzi sono attribuiti gli Affari Generali mentre non viene toccato il resto delle deleghe in capo agli assessori in carica.

Alessandra Fiorini è nata nel 1975 e vive a Lugo. Laureata in Giurisprudenza, lavora presso la Regione Emilia-Romagna. È stata consigliera comunale per il Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Lugo dal 2004 al 2009 e assessora a Lugo nel mandato 2009-2014 con la delega al Welfare e, nella seconda parte del mandato, ai lavori pubblici. In questa sindacatura Alessandra Fiorini è stata consigliera comunale Pd, carica che ha ricoperto fino a ieri, quando ha rassegnato le dimissioni per accettare il suo ingresso in giunta.

“L’esperienza politica e amministrativa di Alessandra Fiorini è sotto gli occhi di tutti – ha spiegato il sindaco Ranalli – : segretaria di circolo, consigliera comunale e già assessora nella giunta Cortesi. Per me è sempre importante tenere insieme rappresentanza politica e esperienza e queste valutazioni aggiungo il criterio della stima e della fiducia. Per me questo è l’assetto migliore per traguardare la legislatura e sono molto contento che Alessandra abbia accettato perché non era affatto scontato. Riguardo allo Sport credo che essere coadiuvato da Ivan Rossi sia una grande opportunità per il nostro mondo sportivo e riunirò al più presto la Consulta dello Sport”.

“Non immaginavo questa richiesta e appena mi è stato chiesto ho esitato – ha detto la neo assessora Fiorini -. La politica ha però le sue regole, le sue logiche e le sue necessità e ho quindi accettato con autentico spirito di servizio, anche in virtù del fatto che manca un anno alla fine del mandato. Mi sento in continuità con chi mi ha preceduto perché c’è una condivisione di fondo delle ragioni che ci hanno portato, tutti assieme, a condividere la campagna elettorale nel 2019. Proseguiremo quindi sul percorso già tracciato”.

La giunta del Comune di Lugo è così composta e le deleghe sono così attribuite:

Sindaco Davide Ranalli: Qualità urbana – Progetti speciali – Organizzazione e personale – Bilancio – Urbanistica – Edilizia Privata – Sport

Vicesindaco LuigiPezzi: Scuola, Famiglia e solidarietà sociale, Infanzia, URP e Comunicazione, Informatica, Demografici, Ufficio Elettorale,Affari generali;

Assessora Veronica Valmori (“assessore anziano”):Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni,Decentramento, Polizia Municipale e Controllo sociale del territorio, Protezione civile;

Assessora Alessandra Fiorini: Associazionismo, Volontariato, Promozione territoriale e urbana;

Assessora Maria Pia Galletti: Verde, Mobilità, Ambiente, Sviluppo green ed ecologia, Politiche sanitarie;

Assessora Anna Giulia Gallegati: Cultura, Politiche giovanili, Biblioteche e musei, Pari Opportunità, Legalità, Gemellaggi;

Assessore Luciano Tarozzi: AttivitàProduttive, Sviluppo Economico,Società partecipate, Tributi, Controllo di gestione. All’assessore Luciano Tarozzi viene inoltre attribuita la delega a parteciparealle riunioni di Giunta dell’Unione in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco in conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 3ter, della LR 21/2012 e dall’art. 23 dello Statuto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Assessora Lucia Poletti: Politiche di welfare, Formazione e lavoro, Diritti dei nuovi cittadini, Immigrazione, Integrazione socio/sanitaria, Tutela dei diritti degli animali, Politiche per il diritto alla casa.