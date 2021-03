La Lega critica i primi mesi della maggioranza guidata da Massimo Isola: “Il nuovo inizio è uguale al vecchio”

La Lega traccia un bilancio di questi primi mesi di opposizione alla maggioranza guidata da Massimo Isola. Nella conferenza stampa indetta ieri per parlare dei casi legati all’assessore Massimo Bosi e all’assessora Martina Laghi, il principale gruppo di minoranza ha spiegato l’attività condotta da settembre in consiglio comunale. Pochi i documenti e le richieste portate in assemblea secondo molti osservatori. Volutamente come hanno spiegato i diretti interessati.

La nuova gestione del Fontanone affidata all’Asp della Romagna Faentina e la comunicazione attorno agli eventi del palio del Niballo saranno poi due temi sui quali la Lega tornerà a chiedere chiarimenti in futuro.