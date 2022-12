Martedì 13 dicembre, alle 18, nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino, 2, per il XLIX ciclo degli Incontri Letterari del Centro Relazioni Culturali si terrà la presentazione della trilogia di Luca Tarenzi “L’ora dei dannati” (Giunti editore), penultimo appuntamento del 2022.

Con l’autore Luca Tarenzi si punterà sull’ultimo capitolo “La guerra”, uscito a metà ottobre, poco più di un mese fa. Titolo dell’incontro, che sarà condotto da Nevio Galeati, “Fuga dall’aldilà”, viene proposto in collaborazione con la rassegna di letteratura di genere “GialloLuna NeroNotte”.

“L’ora dei dannati” è una trilogia fantasy che porta i lettori nell’aldilà; ma non in senso metaforico, proprio in quel percorso descritto magistralmente da Dante Alighieri nella “Divina Commedia”. Un manipolo di dannati, guidati da Virgilio, tenta qualcosa di inimmaginabile: evadere dalla prigione eterna, l’Inferno, attraversare il Purgatorio e puntare “oltre” il Paradiso. Mente dell’evasione in realtà è Pier delle Vigne e i primi ad accogliere la sfida sono il conte Ugolino, Filippo Argenti e Bertran de Born.

Dopo la presentazione, GialloLuna NeroNotte premierà i vincitori dei concorsi per il miglior racconto e il miglior romanzo inediti; per i racconti interverrà Franco Forte, scrittore ed editor delle collane da edicola di Mondadori; per i romanzi ci sarà Vania Rivalta, fondatrice ed editor di Clown Bianco Edizioni.

Amante di occulto, cinema, telefilm e giochi di ruolo, Luca Tarenzi vive ad Arona, sul lago Maggiore, e divide il suo tempo tra scrittura, traduzioni, telefilm, magia e giochi di ruolo. Nato nel 1976 a Somma Lombardo e laureato in “Storia delle Religioni” alla Cattolica di Milano, è un autore popolare e sofisticato, in grado di dare al lettore riferimenti che uniscono storia, leggenda e tradizione. Ha esordito come scrittore con il romanzo urban fantasy “Pentar” (Alacran Ed) nel 2006. Fra gli altri titoli “Quando il Diavolo ti accarezza” (Salani, 2011), “God Breaker” (Salani, 2013). Ha iniziato a pubblicare la trilogia nel 2020 con “L’abisso”, sono seguiti “La montagna” (2021) e “La guerra” (2022), tutti editi da Giunti. Luca Tarenzi è stato già ospite di GialloLuna NeroNotte nel 2013.

L’ingresso è libero. Per informazioni: 0544.482227 – crc@comune.ra.it