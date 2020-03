Resterà aperta per tutto il mese di marzo la mostra intitolata “Due artisti molto ricercati“, con opere di Vincenzo Auciello e Giorgio Esposito, in corso alla Galleria Espositiva “Arte & Vacanze” all’interno del Terme Beach Resort di Punta Marina in collaborazione con Mecenate.online.

Curata come sempre dal direttore artistico Andrea Petralia (con la preziosa collaborazione di Art & Parquet House) la mostra è una personale di due artisti partenopei, già fra i vincitori del primo Concorso d’Arte Contemporanea “Arte & Vacanze” svoltosi al Terme Beach Resort nella primavera del 2018.

Fra coloro che la hanno visitata nei giorni scorsi, anche l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

La mostra resterà aperta tutti i giorni 24 ore su 24, a ingresso libero.