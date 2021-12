Come già comunicato dalla Regione, la campagna vaccinale non si ferma nei giorni festivi. In Ausl Romagna nelle giornate del 25 dicembre e dell’1 gennaio l’accesso sarà libero ( senza prenotazione) dalle 14,30 alle 19,30.

L’Ausl invita pertanto tutte le persone (dai 12 anni in su) che devono ancora effettuare la prima dose e le persone che devono eseguire la terza dose ( dai 18 anni compiuti), ad approfittare della pausa festiva per eseguire la vaccinazione.

Queste le sedi vaccinali a cui rivolgersi:

Ravenna c/o ESP (via Bussato n. 118)

Lugo Hub Il Tondo (via Lumagni 30)

Faenza Hub Fiera ( via Risorgimento)

Rimini Hub ( Strada Consolare Rimini-San Marino n.76)

Riccione Hub- Centro Commerciale Perla Verde (via Berlinguer n.3)

Forlì Hub Fiera (via Punta di Ferro n.2)

Cesena Hub Fiera (via Dismano n.3845 Pievesestina)

Savignano Sul Rubicone Hub- centro Fashion Outlet ( Piazza Trattati n.1)

Nelle giornate del 26 dicembre e 31 dicembre tutti gli Hub saranno aperti e si accederà solo con prenotazione.