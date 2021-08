Cattivi odori, residenti esasperati

Non è un’estate semplice per i residenti di Faenza adiacenti alla zona industriale. I cattivi odori più volte si sono fatti sentire rendendo spesso invivibili le abitazioni. A causa del caldo, infatti, le finestre delle case sono state lasciate aperte in cerca di refrigerio. Insieme all’aria fresca, è però entrata anche la puzza. I casi più eCattivi odori, residenti esasperaticlataCattivi odori, residenti esasperatinti si sono verificati con l’approssimarsi di Ferragosto, con tanto di denuncia presentata al commissariato di Faenza nella mattinata del 10 agosto da parte di Antonio Collina, che, a fine 2020, aveva organizzato una raccolta firme per chiedere al Comune interventi urgenti.

In realtà ci vorranno ancora quattro anni prima che il protocollo attivato dal Comune di Faenza insieme alle aziende ed ad Arpae entri a regime