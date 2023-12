Scontro frontale questa mattina verso le 11,00 a Castiglione di Cervia sulla via Prov. Salara. Due auto una Seat Arona ed una Polo Volkswagen si sono scontrate frontalmente, non è tutt’ora chiara la dinamica. Quattro i feriti un uomo e tre donne una di queste trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena tutti a parte l’uomo con codice di media gravità. Sul posto oltre i sanitari del 118 anche i Vigili del Fuco e la Polizia locale per i rilievi e per la gestione del traffico bloccato.