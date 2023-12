Tardo pomeriggio, Alfonsine via Stroppata un auto un Opel Mokka proveniente da Fusignano, con alla guida un 50enne con a bordo il padre 87enne e la suocera centenaria ospite in una casa di riposo, è finita fuori strada in un fosso. Immediatamente allertati i sanitari del 118, che hanno provveduto alle immediate cure dei due anziani poi trasportati al Bufalini per le ferite e l’età, preoccupano le condizioni della signora di 100 anni, il conducente e fortunatamente rimasto illeso. Sul posto oltre alla Polizia Locale anche i Vigili del Fuoco di Lugo.