Appuntamento con Cinemadivino 2022, mercoledì 13 luglio, alle Tenute Tozzi di Casola Valsenio (via Renzuno 16) per il tradizionale mix tra film di successo, vino e prodotti del territorio. Dalle 19,30 l’accoglienza e dalle 21 la proiezione.

Il film in programma è ‘Il ritratto del duca’ (2021) di Roger Michell con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead.

E’ la storia del tassista Kempton Bunton che rubò un quadro di Goya dalla Nation Gallery chiedendo un riscatto insolito.

Le Tenute Tozzi si sviluppano a Casola Valsenio, sulla Vena del Gesso Romagnola e in Sicilia ai piedi dell’Etna. A Casola è situata in un anfiteatro naturale dove i poderi sono custoditi e protetti dalla Vena del Gesso, una dorsale di calcio che affiora per circa una ventina di chilometri in grado di produrre un microclima ideale per la coltivazione dei vigneti.

Biglietti d’ingresso:

16 euro, intero con degustazione di 3 calici di vino + proiezione film.

8 euro solo film.