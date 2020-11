Il casello autostradale di Faenza rimarrà chiuso nella notte fra lunedì e martedì per i veicoli diretti a Bologna a causa di lavori di riasfaltatura. La chiusura è prevista per le ore 22, mentre la riapertura dovrebbe avvenire alle 6 di martedì mattina. Per i veicoli in transito in direzione nord è consigliato entrare in autostrada a Imola o a Forlì.