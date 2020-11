La sezione di Lugo dell’Enpa ha rilanciato un appello di un proprietario di un cane che si è visto rubare il proprio animale proprio davanti a casa:

“Ieri pomeriggio qualcuno ha rubato un cane (il nome dell’animale è Giulia) in via Predola Massari a Conselice. Il fatto è gravissimo oltre che punibile dal codice penale e chiediamo la collaborazione di tutti per riportare la cagnolina a casa. Contattare il numero 3534087176”.