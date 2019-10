Il Gruppo di Lista per Ravenna in Consiglio Territoriale di Roncalceci, assieme ai gruppi di Forza Italia, Lega e Calistri Valerio del Gruppo Misto, ha presentato nella riunione del Consiglio Territoriale del 24 settembre scorso, formale richiesta ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli Territoriali, della richiesta di discussione di un odg relativo al tema delle case degli ex auto costruttori di Filetto.

È la più cospicua somma di denaro pubblico investita nel nostro territorio negli ultimi anni, se si eccettua il recente intervento di ristrutturazione della strada statale Ravegnana.

Viene presentato questo odg senza posizioni preconcette, aperto alla discussione di tutti, perché è inaccettabile che durante il presente mandato una tale somma di denaro pubblico venga messa a disposizione e, per motivi risolvibili, essa non porti frutto immediatamente.

Sono, con quello entrante, tre inverni che le case sono terminate: gennaio 2018.

Noi non dobbiamo solo evitare il loro ammaloramento per mancato utilizzo, ma non possiamo nemmeno accettare il rischio che questo possa avvenire, mentre il mancato utilizzo, specialmente nella stagione invernale, questo rischio lo fa diventare sempre più probabile.

Un domani, quando questo fatto avvenisse, nessuno ci potrà rimproverare di nulla.

C’è una causa al TAR per l’Emilia Romagna, bisognerebbe uscire dalla causa con soddisfazione di tutte le parti.

Le parti dovrebbero fare delle reciproche concessioni ed uscire dalla causa al TAR, consentendo così la disponibilità immediata delle case per l’abitazione.

Il Consiglio Territoriale è un ente di DECENTRAMENTO PUBBLICO, può invitare le autorità amministrative superiori verso una decisione positiva per tutti.