Incendio Lotras: dissequestrata l’area del magazzino. Ultimi giorni per la bonifica della cassa di laminazione

Terminerà probabilmente entro la fine della prossima settimana la bonifica della cassa di laminazione dietro lo stabilimento Tampieri inquinata dopo l’incendio al magazzino della Lotras System in via Deruta. Ad oggi, la bonifica, avviata 15 giorni fa, è a buon punto. Sotto il monitoraggio continuo di Arpae che analizza i valori dell’acqua depositatasi nel corso delle settimane, si sta procedendo ad una bonifica in due passaggi. La prima parte riguarda la bonifica del materiale oleoso depositato in superficie, aspirato da un apposito tubo a pelo dell’acqua e poi inviato allo smaltimento. La seconda parte, invece, riguarda l’aspirazione e la bonifica dell’acqua.