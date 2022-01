Erano le ore 18.30 circa quando all imbrunire vari abitanti di case limitrofe sentivano forti colpi provenire dalla villa del Dr Gian Luca Bertoni, noto commercialista faentino .

Chiamata la squadra mobile, i Carabinieri di Faenza trovano l’intera villa come un set da film horror, ogni singolo arredo aperto e ribaltato, colpi di ascia qui e la in sfregio agli antichi arredi d’epoca, martellate su vari muri alla ricerca di casse forti.

I ladri scappano lasciando gli attrezzi con cui hanno aperto la villa e arrecato gli enormi danni ancora non quantificabili.

L’Attrezzatura reperita per l’accesso ed il furto dalla banda é stata trovata sul posto aprendo anche cantine e bassi comodi dove hanno trovato un piede di porco, un’ascia e un martello oltre ad un grande palo di trazione per mezzi agricoli che hanno utilizzato per sfondare la cassa forte e, non riuscendoci, per spaccare successivamente il muro contenitivo.

Ancora da stimare anche il valore dei tanti oggetti rubati