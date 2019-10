Lunedì 28 ottobre, alle ore 20.45, nella sala del Teatrino del Vecchio Mercato, in via Natale Rondanini 19 a Castel Bolognese, si terrà un incontro sul tema dell’ ”Economia del territorio, tra la via Emilia e l’area collinare”.

Introdurrà i lavori Canzio Camuffo, Presidente CNA della Romagna Faentina. Interverranno il Sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, e il Presidente della BCC della Romagna Occidentale, Luigi Cimatti. A conclusione dell’iniziativa, l’intervento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

L’iniziativa sarà presieduta da Matteo Leoni, componente della Presidenza CNA di Ravenna.