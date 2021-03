Carradori (Ausl Romagna): “Personale scolastico over65 in buona salute può chiedere di vaccinarsi con AstraZeneca”

In questi giorni di inizio di campagna vaccinale per il personale scolastico, è diventato evidente il problema anticipato da diverse persone: il personale scolastico sopra i 65 anni, stando alle norme nazionali, è escluso dalla vaccinazione perché non può ricevere AstraZeneca ed, al contrario dei colleghi, è costretto ad attendere la prossima fase della campagna quando verrà chiamata l’intera popolazione, con precedenza alle categorie a rischio. Durante un collegamento streaming con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, però, il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ha però specificato che in alcuni casi anche il personale scolastico over 65 può decidere di vaccinarsi con AstraZeneca.