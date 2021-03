Sono rinviati al fine settimana del 15-16 maggio, a causa dell’emergenza sanitaria, i corsi di cesteria e impaglio della sedia originariamente previsti per il weekend del 13-14 marzo presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

A tenere i corsi saranno per la cesteria in salice il maestro Rodolfo Onori e per l’impaglio della sedia il maestro Fortunato Caruso.

Restano invece confermati per il momento, salvo il prolungamento delle attuali disposizioni, il corso di intreccio caotico, con la guida dei maestri Arianna Ancarani e Aurelio Piano, e il corso di intreccio delle erbe palustri, entrambi previsti per il fine settimana del 17-18 aprile sempre presso l’Ecomuseo.

I corsi, che vanno sotto il titolo di Raccoglitori creativi, sono promossi per far conoscere l’antica arte dell’intreccio del selvatico e riscoprire l’artigianato tradizionale e sono rivolti ad adulti che, sotto la guida di esperti maestri, conosceranno caratteristiche e modalità di preparazione delle materie prime e apprenderanno le tecniche base di intreccio per realizzare un manufatto.

Il costo di ogni corso è di 90 euro a persona per entrambe le giornate, tutto compreso.

Nonostante tutti i corsi programmati siano andati esauriti in poco tempo, chiunque fosse interessato a partecipare può contattare l’Ecomuseo ed essere inserito in lista d’attesa, nel caso si verificassero rinunce.