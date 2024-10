Torna la rassegna musicale “Soavi Armonie”, appuntamento dedicato alla musica colta, che quest’anno celebra la sua quarta edizione. Dal 6 ottobre al 22 dicembre, il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ospiterà una serie di concerti organizzati in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti sotto la direzione artistica di Donato D’Antonio.

Ricco il calendario degli eventi che spazierà dalla musica classica europea alle sonorità orientali, con un focus sulla libertà di espressione e sul dialogo tra culture. Il pubblico potrà dunque ascoltare interpreti di fama internazionale e, in apertura di ogni concerto, i giovani studenti della Scuola di Musica Sarti, in un percorso musicale che toccherà stili e angoli geografici diversi.

Il primo concerto della rassegna, in programma domenica 6 ottobre alle 17, s’intitola Qualcosa di nuovo e vedrà sul palco l’Eco Ensemble Duo, composto da Morena Mestieri al flauto e Anna Bellagamba al pianoforte e toy-piano. Il duo si esibirà in brani di Mozart, Gubaidulina e Deserti. L’entrata è a ingresso libero.

Il 13 ottobre alle 11, secondo appuntamento con il concerto dedicato al poeta e paroliere giapponese Noguchi Ujo e alla poetica dell’innocenza, in collaborazione con l’Associazione per i Gemellaggi del Comune di Faenza e con l’Ottobre giapponese. Ad esibirsi saranno il mezzosoprano Hiromi Yamada e Denis Zardi al pianoforte. Ingresso 7 euro, compreso del biglietto per una visita al Mic.

I concerti proseguiranno con altri sei eventi e si concluderanno il 22 dicembre, con il concerto di Natale dell’Orchestra e del Coro Sarti Christmas Band.

