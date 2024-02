Sabato 10 febbraio a Lugo si festeggia il Carnevale nel Pavaglione con “Carnival Party”.

Un pomeriggio carnevalesco rivolto ai bambini con le loro famiglie che sono invitati a venire mascherati. A partire dalle 15, in piazza Mazzini, sarà possibile ballare e farsi truccare per interpretare il proprio personaggio preferito. Trampolieri e giocolieri itineranti renderanno il contesto più magico. In particolare, lo spettacolo sarà assicurato dal Circo Storico Takimiri, un circo familiare da diverse generazioni in arrivo dalle Marche. Il Circo Takimiri basa da sempre i suoi spettacoli su innovazione ed originalità, con un cast ricco di artisti di valore tra il classico ed il contemporaneo.

“Desideravamo offrire un contesto di carnevale per i piccoli che amano molto questa festa – spiega l’assessora alla Promozione Territoriale e Urbana Alessandra Fiorini – . In questo caso, al piacere della maschera affianchiamo la magia del circo, per un pomeriggio di allegria nel cuore della città”.