Vittoria nel derby e primo posto in classifica consolidato. Dopo la vittoria di Montale di una settimana fa, grazie alla quale la Mernap Faenza era ritornata in testa alla classifica del campionato di serie C1, i manfredi si sono ripetuti sabato pomeriggio a San Martino in Strada contro il Forlì, aggiudicandosi il derby di ritorno per 7-0.

Nel confronto con i galletti, la banda rossonera ha sfoderato la miglior prestazione della stagione e pur priva dello squalificato Nicolò Garbin, così come del portiere Riccardo Corsini, infortunato, la Mernap è riuscita ad indirizzare la gara già nel primo tempo, concludendo il primo parziale in vantaggio di 5 gol a 0. Nel secondo tempo poi, la squadra faentina ha gestito bene il vantaggio ed ha collezionato altri due gol per il 7-0 finale firmato dalle doppiette di Lebbaraa e Zin Dine (in foto), e dalle reti messe a segno da Grelle, Sgubbi e Matteuzzi. La Mernap quindi resta al comando della graduatoria, parimerito al Villafontana. Staccate invece di 4 punti le inseguitrici Sassuolo e X Martiri Ferrara. Sabato pomeriggio i faentini saranno ospiti del Due G Parma.

MERNAP FAENZA – OLEODINAMICA FORLIVESE 7-0 (pt 5-0)

FAENZA: Pagliai, Matteuzzi, Ferrara, Rezki, Lebbara, Sgubbi, Fucci, Grelle, Magliocca, Maski, Zin Dine, Negri.

FORLI: Simoncini, Salvatore, Cangini Greggi, Castorri, Di Maio, Giagnorio, Albu, Rios, La Corte, Olkama, Meleleo, Valdifiori.

AMMONITI: Cangini Greggi (F), Zin Dine (M)

MARCATORI: 5’pt Grelle (M), 6’ pt e 17’ pt Lebbara (M), 7’pt e 18’pt Zin Dine (M), 5’st Sgubbi (M), 11’st Matteuzzi (M).

Classifica: Villafontana e Mernap Faenza 35 pt, Sassuolo e X Martiri Ferrara 31, Crevalcore 28, Parma 19, Baraccaluga e Forlì 18, Aposa Bologna 17, Rossoblu Imolese 10, Montale e Rimini 7.