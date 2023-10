Nella cornice prealpina di Mezzolombardo (TN), la competizione di arrampicata Speed più importante della stagione italiana, ha visto i Corpi dello Stato accaparrarsi la parte del leone. Tra questi la faentina Giulia Randi (GS Esercito) non ha mancato l’appuntamento col secondo gradino del podio, superata soltanto in Finale da Beatrice Colli. Terza la giovanissima Sara Strocchi, Istrice Ravenna, dopo aver eliminato Erica Piscopo, veterana rappresentante della Carchidio Strocchi.

Al maschile, ottima la condotta di gara del giallorosso Ludovico Borghi, quarto ai piedi del podio, bloccato in semifinale dal già olimpionico Ludovico Fossali, allenato a Faenza da SZ performance – Kaizen Athletics, risultato poi vincitore della gara.

Sempre per la Istrice, oltre agli atleti già menzionati, i piazzamenti di Eva Mengoli e Sara Arcozzi hanno regalato alla squadra ravennate un meritato secondo posto su 22 team presenti. Per Faenza non vanno dimenticate le buone prestazioni di Marco Rontini (GS Esercito), la cui gara si è conclusa contro Fossali nei quarti e di Alice Strocchi.