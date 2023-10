Spettacolo domenica pomeriggio, 8 ottobre, al circolo I Fiori di Faenza per regalare un momento di divertimento ai bambini, in particolare ai bambini che a maggio hanno vissuto la tragedia dell’alluvione e purtroppo ancora adesso sono costretti a vivere con le conseguenze degli allagamenti. Sul palco del circolo è andata in scena “Una magica avventura”, a cura del Magic Bunny Show.

L’idea nasce da Federico Ruffoni, intrattenitore per bambini torinese, che ha voluto regalare a Faenza uno dei suoi spettacoli. Un’ora e mezzo di magia, un viaggio nel tempo fra vecchio West, aerei, Tavola Rotonda e fra continenti diversi.

Tutto ad ingresso gratuito.

Venuto a conoscenza del progetto, il presidente de I Fiori, Pasquale Di Camillo, ha deciso di mettere a disposizione, sempre gratuitamente, gli spazi del circolo per poter realizzare l’iniziativa.

L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione del mago faentino Massimo Zannoni e dell’Isola di Nim, scuola di via Silvio Pellico, colpita da entrambe le alluvioni di maggio, che è tornata ad offrire i propri servizi alle famiglie nei locali di via Fornarina messi a disposizioni dall’Asp della Romagna Faentina.

Da parte di tutti, i ringraziamenti al mago Federico e al circolo I Fiori per aver reso possibile un pomeriggio di divertimento che ha attirato moltissimi bambini di uno dei quartieri più devastati dall’acqua e altre famiglie della città.