Nuove preziose medaglie per i portacolori del Nuoto Sub Faenza sono arrivate dalle Finali del Campionato regionale di Categoria in vasca corta che ha visto svolgersi il secondo e ultimo weekend di gare alla piscina “Campedelli” di Carpi. Alex Gaddoni (Ragazzi, 2008) ha vinto nei 200 metri farfalla, mentre Nicola Bruschi (Juniores, 2006) ha conquistato il secondo posto nei 200 dorso, così come in campo femminile Andrea Maltoni (Cadette, 2006) si è presa la piazza d’onore nei 200 dorso. E’ andata vicina al podio anche la staffetta Cadetti femminile composta da Andrea Maltoni, Angelica Donati, Penelope Sangiorgi e Anna Bolzon. A Carpi Andrea Maltoni ha ottenuto l’ammissione ai Criteria Nazionali Giovanili nei 200 dorso dopo quello sui 100 dello scorso weekend a Riccione. Il prossimo appuntamento per le nuotatrici e i nuotatori Assoluti allenati da Marco Fregnani saranno appunto i Criteria, dove sarà in gara anche l’instancabile Alex Gaddoni nei 100 farfalla, 200 farfalla, 200 misti, 400 misti, 200 stile libero. Nei prossimi giorni verranno completate le graduatorie che potrebbero permettere ancora qualche inserimento di atleti faentini.

Sabato e domenica scorsi erano in programma anche le Finali regionali del Torneo Invernale per Esordienti A e B a Forlì, dove erano in gara diversi giovanissimi nuotatori del Nuoto Sub Faenza. Alberto Fabbri (Eso A) ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 misti e quella d’argento nei 100 misti; Linda Martelli (Eso A) si è piazzata seconda nei 200 rana e terza nei 100 rana; Emma Alpi (Eso B) è giunta seconda nei 50 farfalla e terza nei 100 misti; Elena Coveri (Eso B) ha preso il bronzo nei 100 rana. Gli Esordienti faentini attendono ora dalla Federnuoto dell’Emilia-Romagna la classifica regionale a squadre per l’eventuale partecipazione al Torneo Invernale per Società in programma domenica 14 aprile a Carpi.

Domenica 24 marzo è tornata in vasca pure l’intera squadra dei Masterfaentini alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna per il 23° Trofeo Nuovo Nuoto, dove si è piazzata terza su 44 partecipanti nella classifica per Società. Il merito è dei 18 partecipanti fra atlete e atleti manfredi andati tutti a punti, per un bottino di 14 medaglie d’oro, 7 d’argento e 9 di bronzo. Due ori se li è presi la veterana Laura Rava (categoria M80) nei 50 stile libero e nei 50 dorso, così come Veronica Molnar (M50) nei 50 dorso e nei 50 stile libero, imitate da Claudia Emma Pasi (M40) nei 50 stile libero e nei 50 rana. Gabriella Garavini (M60) ha vinto nei 50 farfalla e si è piazzata seconda nei 50 stile libero; per Federica Sfogliaferri (M50) medaglia d’oro nei 100 dorso e d’argento nei 50 stile libero. Alla sua prima gara con i Master Irene Roncasaglia (M20 ha conquistato un oro nei 50 dorso e un argento nei 100 stile libero. In campo maschile due medaglie d’oro sono finite al collo di Davide Ranieri (M20) nei 50 dorso e nei 100 stile libero, con il miglior punteggio, 878, della squadra faentina. Un doppio oro anche per Stefano Schiumarini (M60) nei 50 e nei 100 rana. Dylan Tozzi (M30) ha vinto nei 50 farfalla ed è giunto secondo nei 200 misti; Matteo Cristofori (M20) è stato il migliore nei 100 dorso e terzo nei 50 dorso; Luca Stroppa (M20) porta a casa un argento nei 100 farfalla e un bronzo nei 100 rana; Paolo Bertoni (M55) è giunto secondo nei 50 farfalla, così come Stefano Tummarello (M30) nei 50 farfalla. Ha preso un doppio bronzo Leopoldo Liverani (M35) nei 50 farfalla e nei 100 stile libero; altrettanto ha fatto Emanuele Galafroni (M25) nei 100 rana e nei 50 farfalla. Nicolò Rinaldi (M30) si è piazzato terzo nei 50 stile libero e nei 50 farfalla; terzo posto anche per Jacopo Budelazzi (M30) nei 200 misti. In aprile i Master saranno in gara domenica 7 al 5° Trofeo Città di Sassuolo e domenica 14 al 22° Trofeo Città di Molinella.

Meno bene è andata ai pallanuotisti Master del Nuoto Sub Faenza: la 4^ giornata di ritorno nel girone A del Campionato regionale Uisp ha visto la trasferta a Novafeltria sabato scorso contro la Polisportiva Valmar, che ha vinto 14 a 9 contro il team manfredo a organico dimezzato. La 5^ giornata terrà a riposo la formazione arricchita dalla presenza di giocatori lughesi: il prossimo incontro, valido per la 6^ giornata, prevede la trasferta dei ragazzi allenati da coach Spoglianti sabato 20 aprile alla piscina Sterlino di Bologna contro il 2000 Service.

In campo giovanile per la squadra Allievi Under 16 l’incontro valevole per la 5^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin è stato giocato in casa domenica scorsa contro lo Sterlino Bologna, battuto per 12 a 7. La prossima è prevista dopo Pasqua in casa contro la Penta Modena. La squadra Esordienti Under 12 era attesa dalla 1^ giornata nel girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin Girone B: domenica scorsa ha affrontato in casa la Coop Parma che ha vinto per 9 a 3. Il prossimo incontro è in programma per domenica 14 aprile alle 9.45 in trasferta alla piscina Sterlino di Bologna contro la Rari Nantes 2. Per la squadra Under 13 allenata da Sasha Bandini la 2^ giornata di ritorno del Campionato regionale Uisp vedrà la visita della Polisportiva Comunale Riccione venerdì 29 marzo alle 18.15.