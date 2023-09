Inizia con il botto la stagione competitiva del Centro Sub Nuoto Club 2000. Michele Sbrilli vince il Campionato italiano di fotografia subacquea digitale nella categoria macchine compatte; altri premi sono stati assegnati a Maria Elena Crispino e a Marco Bollettinari.

La squadra messa in acqua dalla società di Faenza alla rassegna nazionale organizzata dalla G.B. Sub Firenze per la Fipsas (Federazione italiana Attività subacquee) a Punta Ala (Grosseto) dal 18 al 23 settembre era composta per la Categoria Reflex Digitali da Marco Bollettinari, Maria Elena Crispino, Luca Capasso; per la Categoria Compatte Digitali da Michele Sbrilli; mentre nel Campionato per Società era prevista la partecipazione dei due team formati da Bollettinari più Crispino e da Sbrilli più Capasso supportati dalle modelle Giulia Di Domenico; Paola Bottaro e Rosa Donati; con loro c’erano coach Andrea Giulianini e il presidente Antonio Marcelli.

A turbare la tranquillità della spedizione faentina sul Mar Tirreno sono stati due lutti familiari che hanno colpito altrettanti componenti mentre erano in corso le gare, che peraltro sono state onorate con grande impegno, anche se i risultati ne hanno inevitabilmente risentito.

Ad aggiudicarsi il primo dei quattro Campionati in programma, vale a dire quello Individuale categoria Compatte Digitali, è stato Michele Sbrilli, bravo a conseguire la medaglia d’oro, dopo che lo scorso anno era rimasto fuori dal podio per un soffio: aggiudicatosi la classifica “portfolio”, ha avuto punteggi costantemente elevati anche in “grandangolo”, “pesce” e “macro”.

Nel secondo Campionato italiano Individuale in programma, vale a dire quello Reflex Digitali, Marco Bollettinari nella classifica generale si è piazzato 13° e Maria Elena Crispino 15^: il primo ha conquistato peraltro un ottimo terzo posto nella graduatoria del tema “portfolio” ed ha avuto la soddisfazione di vedere la propria assistente, Paola Bottaro, premiata come migliore modella della manifestazione.

Maria Elena Crispino ha invece sbaragliato la concorrenza nella graduatoria del tema creativo.

Si è laureata Società Campione d’Italia di Fotografia Subacquea, per il secondo anno consecutivo, il Centro Sub Alto Tirreno con Visintin e Cerbai, mentre Maria Elena Crispino e Marco Bollettinari del Centro Sub Nuoto Faenza si sono piazzati al 9° posto, precedendo di soli tre punti Michele Sbrilli e Luca Capasso (terzi nella graduatoria “macro”), ma hanno dominato nella classifica della “foto creativa”.

Da segnalare come curiosità che a Punta Ala è andata in scena anche la prima edizione del Campionato Italiano individuale Smartphone, dove a brillare è stata Elena Piccoli (assistente Davide Lombroso) del Circolo Sommozzatori Trieste.