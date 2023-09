Ancora non si conosce la progettualità per la riapertura della Faentina

Non si hanno ancora notizie per l’apertura della linea ferroviaria Ravenna-Firenze, interrotta a causa delle numerose frane che minacciano il tracciato in territorio di Brisighella. Nel pomeriggio di lunedì si è tenuto un’assemblea pubblica a Brisighella per parlare degli interventi di ripristino nei collegamenti viari e ferroviari. Per quanto riguarda la Faentina, era previsto un incontro con Rete Ferrovie il 20 settembre, ma l’appuntamento è stato annullato e le istituzioni locali attendono una nuova convocazione. Le Ferrovie hanno dato mandato di eseguire le perizie sulle frane nei terreni privati, è stato svolto un lavoro di consolidamento al ponte nei pressi di Pieve Tho, ma per il resto non è stato presentato alcun programma per il ripristino della viabilità su ferro. I disagi iniziano ad essere notevoli per i lavoratori, per gli studenti, per i cittadini e anche dal punto di vista turistico.